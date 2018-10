ATLANTA — Matt Ryan a lancé trois passes de touché et amassé 354 verges de gains pour freiner à trois la série de revers des Falcons d’Atlanta, dimanche, sabotant du même coup le retour au jeu du quart Jameis Winston dans la défaite de 34-29 des Buccaneers de Tampa Bay.

Les Falcons (2-4) ont atteint la zone des buts à leurs trois premières possessions, et ils sont parvenus à freiner la remontée des Bucs (2-3), évitant ainsi de présenter une fiche de 1-5 pour la première fois depuis 2007.

Winston et les Bucs sont quasiment parvenus à compléter la remontée, après avoir atteint la ligne de 21 des Falcons. Alors qu’il n’avait plus aucun temps d’arrêt en banque, le quart étoile a accepté la remise du centre et tenté de surprendre la défensive des Falcons en effectuant une course en plein centre. Alors qu’il était sur le point d’être plaqué au 10 en territoire ennemi, il a lancé le ballon vers l’ailier espacé Adam Humphries, qui n’a pu le capter.

Le ballon a échappé à Mike Evans, mais il est parvenu à le lancer à l’aveuglette vers DeSean Jackson à la ligne de 5. Jackson aurait pu plonger dans la zone des buts, mais il n’a pu maîtriser le ballon, qui rebondissait sur le terrain. Celui-ci est ensuite sorti des limites du terrain, entraînant la fin de la rencontre.

Jackson a alors lancé son casque protecteur, botté le piquet qui délimite la zone payante et s’est dirigé sans attendre vers le vestiaire.

La performance de trois touchés de Ryan lui a permis de porter son total en carrière à 274, surpassant du même coup Joe Montana au 16e échelon de l’histoire de la ligue à ce chapitre.