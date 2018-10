CINCINNATI — James Conner a obtenu 111 verges au sol et deux touchés à l’aube d’un possible retour de Le’Veon Bell, Antonio Brown a réussi un majeur de 31 verges avec 10 secondes à écouler à la rencontre et les Steelers de Pittsburgh ont eu raison des Bengals de Cincinnati 28-21, dimanche.

Les Steelers (3-2-1) ont gagné leurs huit derniers matchs contre leurs rivaux de la section Nord de l’Association Américaine, venant de l’arrière trois fois dans la dernière minute de jeu pour l’emporter.

Après un touché sur une course de quatre verges de Joe Mixon avec 78 secondes à jouer, les Bengals (4-2) croyaient bien avoir mis fin à cette vilaine séquence, mais Ben Roethlisberger et les Steelers ont sorti un autre lapin de leur chapeau.

Brown a capté une courte passe et il s’est distancé des joueurs en défensive pour porter la marque à 26-21 Steelers. La formation de Pittsburgh montre un dossier de 16-2 au Paul Brown Stadium lors des 16 années de Marvin Lewis à la barre des Bengals, dont deux victoires en séries.

Le résultat fut le même qu’à l’habitude. Le quart Andy Dalton a tenté une passe du désespoir qui n’a finalement pas été captée, le faisant glisser à 3-12 en carrière contre les Steelers.

Les Steelers ont trouvé leur rythme grâce à Conner, qui est devenu le porteur de ballon régulier quand Bell a décidé de faire la grève. Conner a récolté plus de 100 verges au sol lors de ses deux dernières parties et ses deux touchés d’une verge, dimanche, lui ont permis de rejoindre deux joueurs des Steelers membres du Temple de la renommée du football.

Conner a inscrit sept touchés en six matchs, joignant Franco Harris (1976) et Jerome Bettis (2004) en tant que seuls porteurs des Steelers à avoir réussi l’exploit.

JuJu Smith-Schuster a réussi un attrapé spectaculaire, s’élevant au-dessus du demi de coin Darqueze Dennard, qui a mis la table pour le deuxième majeur de Conner.

Le receveur des Bengals Tyler Boyd a connu une bonne partie contre l’équipe de sa ville, saisissant des passes de touché de deux et 14 verges.