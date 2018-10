MIAMI — Jason Sanders a réussi un placement de 47 verges lors du dernier jeu de la prolongation après une tentative de placement ratée de Cody Parkey et les Dolphins de Miami sont venus de l’arrière pour battre les Bears de Chicago 31-28, dimanche.

En remplacement de Ryan Tannehill, Brock Osweiler a lancé trois passes de touché et pour des gains de 380 verges. Albert Wilson a transformé deux courtes passes en longs touchés au quatrième quart et il a terminé la rencontre avec 155 verges de gains en six réceptions.

Les Dolphins ont eu droit à la première possession en prolongation et ils ont orchestré une séquence offensive de 74 verges. À la porte des buts, Kenyan Drake a échappé le ballon et il a été récupéré par Eddie Goldman, des Bears.

Les Bears ont fait avancer les chaîneurs jusqu’à la ligne adverse de 35, mais Parkey, un ancien des Dolphins, a raté un botté de précision de 53 verges avec deux minutes à écouler.

Les Dolphins (4-2) ont mis fin à une série de deux revers et ils ont freiné à trois la séquence victorieuse des Bears (3-2).

Les Dolphins tiraient de l’arrière 21-10 dans les 16 dernières minutes de jeu et ils ont nivelé le pointage à deux reprises, forçant la tenue d’une prolongation.

Le quart des Bears Mitchell Trubisky a lancé trois passes de touché en deuxième demie et pour un total de 316 verges, mais deux revirements dans la zone payante ont fait mal à l’équipe. Jordan Howard a échappé le ballon à la ligne de un et Trubisky a été victime d’une interception dans la zone des buts.

Sans Tannehill, les Dolphins ont amassé 541 verges à l’attaque. Osweiler, qui a signé un contrat avec l’équipe en mars, a réussi 28 de ses 44 passes et il a surmonté deux interceptions. Frank Gore a parcouru 101 verges par la course.