NASHVILLE — Za’Darious Smith et Patrick Onwuasor ont aidé les Ravens à réaliser 11 sacs du quart et la formation de Baltimore a conclu sa plus longue séquence de la saison à l’étranger avec un gain écrasant de 21-0 face aux Titans du Tennessee, dimanche après-midi.

Smith a obtenu trois sacs du quart, tandis que Onwuasor en a ajouté deux, et les Ravens ont établi un nouveau record de concession à ce chapitre.

C’est avec une performance dominante devant le Tennessee que les Ravens plieront bagage en direction de leur domicile, où ils disputeront quatre de leurs cinq prochaines rencontres.

Dean Pees n’a tout simplement pas été en mesure d’arrêter son ancienne équipe, les Ravens, qui ont récolté 361 verges de gains contre seulement 106. L’ancien coordonnateur défensif des Ravens a mis momentanément sa retraite en veilleuse pour épauler le nouvel entraîneur-chef Mike Vrabel.

Joe Flacco a mené l’attaque des Ravens en complétant 25 de ses 37 passes pour des gains de 238 verges par la voie des airs. Il a lancé une passe de touché et a subi une interception. Alex Collins a pour sa part inscrit deux touchés par la course de 13 et de deux verges.

Les Titans (3-3) ont encaissé un deuxième revers d’affilée et ont été blanchi devant leurs partisans pour la première fois depuis qu’ils ont emménagé au Nissan Stadium, en 1999. La formation du Tennessee n’a pas inscrit de touché lors de ses huit derniers quarts de jeu. Les Ravens n’auraient pas pu faire mieux que d’infliger un premier jeu blanc aux Titans depuis le 28 novembre 2010.

Marcus Mariota a été malmené par la défensive adverse. C’était la première fois qu’il était victime d’autant de sacs du quart. Blessé au petit doigt de la main avec laquelle il lance, il n’a réussi que 10 de ses 15 passes et a récolté des gains aériens de 117 verges.