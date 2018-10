WINNIPEG — Bryan Little a inscrit son premier but de la saison qui s’est avéré être le but gagnant et les Jets de Winnipeg ont battu les Hurricanes de la Caroline 3-1, dimanche soir.

Patrick Laine a finalement ouvert la marque à 4:14 de la troisième période et Kyle Connor a ajouté un but dans un filet désert avec une seconde à faire au match, alors que les trois buts des Jets (3-2-0) ont été inscrits au troisième engagement.

Le gardien substitut Laurent Brossoit a réalisé 42 arrêts devant la cage des Jets.

Michael Ferland a nivelé la marque du côté de la Caroline (4-1-1) quelques minutes après le but de Laine.

Petr Mrazek a repoussé 23 des 25 lancers dirigés vers lui pour les Hurricanes.

Laine a déjoué Mrazek grâce à un tir sur réception après avoir accepté la passe de Blake Wheeler en avantage numérique pour donner les devants aux Jets 1-0.

Ferland a toutefois répliqué rapidement. L’attaquant a poussé le tir de Dougie Hamilton derrière Brossoit.

Les Hurricanes ont amorcé la rencontre invaincus en temps réglementaire et ont dominé la première période, dirigeant 18 tirs vers la cage adverse, contre six seulement pour les Jets.

Ils n’ont toutefois pas été en mesure de percer le mystère Brossoit, qui faisait ses débuts devant le filet des Jets puisque Connor Hellebuyck profitait de sa première soirée de congé depuis le début de la saison.

Les Jets ont obtenu plus de chances de marquer en deuxième période, mais Mrazek et ses poteaux ont effectué un travail colossal pour conserver le pointage intact.