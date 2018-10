MONTRÉAL — Les Blue Jays de Toronto seront de retour à Montréal pour une sixième année d’affilée le printemps prochain. Ils accueilleront cette fois les Brewers de Milwaukee pour une série de deux matchs préparatoires, les 25 et 26 mars, au Stade olympique.

Les amateurs de baseball auront ainsi l’occasion de voir à l’œuvre le receveur Russell Martin des Blue Jays et l’excellent voltigeur Christian Yelich des Brewers.

Selon Mark Shapiro, président et chef de la direction des Blue Jays, Montréal possède une riche tradition de baseball et il s’agit aussi pour son club d’une occasion de participer aux célébrations entourant le 50e anniversaire des Expos de Montréal.

Les Brewers, champions de la section centrale de la Ligue nationale, affrontent actuellement les Dodgers de Los Angeles en série de championnat de la Ligue nationale. La série est égale 1-1 et le troisième match est présenté lundi soir à Los Angeles (19h39).

Les Brewers ont conclu la saison régulière avec 96 victoires, un sommet dans la Ligue nationale. L’équipe du gérant Craig Counsell alignent des joueurs vedettes comme Jesus Aguilar, Lorenzo Cain, Josh Hader, Jeremy Jeffress et Yelich, qui a raté de peu la triple couronne.

Dans le cadre des célébrations des 50 ans d’histoire des Expos, des joueurs seront honorés et leur identité sera dévoilée au cours des prochains mois.

En mars dernier, les deux matchs contre les Cardinals de St. Louis ont attiré un total de 51 151 spectateurs même s’ils ont été présentés les lundi et mardi. Les années précédentes, les Blue Jays avaient croisé le fer avec les Mets de New York, les Reds de Cincinnati, les Red Sox de Boston et les Pirates de Pittsburgh.