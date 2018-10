Le coup d’envoi de la 73e saison de la NBA sera donné, mardi, avec deux matchs à l’affiche. Voici cinq joueurs qui alimenteront à leur façon l’actualité du circuit au cours des prochains mois.

LEBRON JAMES

Après un deuxième séjour près de chez lui et 11 saisons au total avec les Cavaliers de Cleveland, James s’est joint aux Lakers de Los Angeles comme joueur autonome. Il a la satisfaction d’avoir aidé les Cavaliers à devenir champions de la NBA, en 2016. Le vétéran de 33 ans rehausse de façon considérable le profil des Lakers, jadis un club phare de la ligue, mais qui n’a pas atteint les séries depuis 2013.

KAWHI LEONARD

Acquisition-choc de l’été, dans le transfert où les Raptors ont cédé DeMar DeRozan aux Spurs de San Antonio, Leonard veut retrouver sa place au sein de l’élite de la NBA. Il n’a disputé que neuf matchs la saison dernière en raison d’une blessure au quadriceps droit.

Joueur par excellence de la finale en 2014 (lorsque les Spurs ont triomphé), deux fois joueur défensif de l’année et deux fois membre des étoiles de l’Ouest, il veut montrer qu’il est pleinement rétabli. Et aussi redorer son blason. Selon les échos, la fin de son séjour avec les Spurs a tourné au vinaigre à cause d’un désaccord sur la façon de gérer sa rééducation, après sa blessure.

JIMMY BUTLER

Butler a provoqué discorde et maux de tête lorsqu’il a demandé aux Timberwolves du Minnesota de l’échanger, à la mi-septembre. Il est resté à l’écart pendant le camp d’entraînement et a semé la pagaille à son premier entraînement, partageant ensuite son point de vue lors d’une réunion réservée aux joueurs. Une saga dont la conclusion reste à venir. Présents lors des dernières séries (pour la première fois depuis 2004), les T-Wolves ont perdu leurs quatre derniers matchs préparatoires.

DWAYNE WADE

À 36 ans, Wade disputera la dernière saison de sa carrière avec le Heat de Miami, avec qui il a connu la gloire en soulevant le trophée des champions en 2006, 2012 et 2013, les deux dernières fois aux côtés de James. Joueur par excellence de la finale de 2006, monarque des pointeurs de la ligue en 2009 et membre à 12 reprises des équipes d’étoiles, il sera de passage à Toronto les 25 novembre et 7 avril, à tout le moins. Son groupe semble avoir les atouts pour se faufiler en séries.

GORDON HAYWARD

Pièce maîtresse du Jazz, Hayward a quitté l’Utah comme joueur autonome en juillet 2017, acceptant une offre de Boston. Mais lors du premier match des Celtics en saison régulière, il s’est fracturé le tibia gauche et s’est disloqué la cheville, ce qui a mis un terme à sa campagne. Hayward et Kyrie Irving doivent être en forme et au sommet de leur art pour aider Boston à tenir tête aux Raptors et aux 76ers de Philadelphie.