NEW YORK — Le joueur de centre Patrice Bergeron des Bruins de Boston, le défenseur Morgan Rielly des Maple Leafs de Toronto et l’ailier droit Sebastian Aho des Hurricanes de la Caroline méritent les mentions d’honneur de la semaine dans la LNH.

Bergeron s’est illustré avec une récolte de neuf points (quatre buts, cinq passes), contribuant aux trois victoires en autant de matchs des Bruins la semaine dernière. Il a obtenu son premier tour du chapeau en carrière lors d’une victoire de 6-3 aux dépens des Sénateurs d’Ottawa, lundi dernier.

Rielly a mené la ligue avec six mentions d’aide en plus d’ajouter un but lorsque les Maple Leafs ont prolongé leur séquence victorieuse à quatre grâce à leurs trois victoires.

Finalement, Aho a récolté trois buts et quatre passes en trois rencontres. Il a obtenu des points à chacun de six matchs des Hurricanes depuis le début de la saison.