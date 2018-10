DES WARRIORS TOUJOURS AUSSI REDOUTABLES, PEUT-ÊTRE ENCORE PLUS

Champions à chaque année depuis 2015 (Cleveland a célébré en 2016), les Warriors tentent de mériter le trophée Larry O’Brien pour la troisième année de suite. Les Bulls de Chicago de Michael Jordan ont réussi l’exploit deux fois (1991-1993 et 1996-1998), après les Lakers de Los Angeles de Kobe Bryant (2000-2002). Les Lakers de Minneapolis ont été invaincus en finale de 1952 à 1954. De 1959 à 1966, les Celtics de Boston ont été la mesure de référence. Golden State emménagera en 2019 dans un nouvel aréna à San Francisco, et le club aimerait bien procurer un dernier titre aux gens d’Oakland. Comme si le noyau de Stephen Curry – Kevin Durant – Klay Thompson n’était pas assez puissant, les Warriors ont engagé un autre joueur étoile, DeMarcus Cousins. Il est blessé au tendon d’Achille, et on ne va pas précipiter son retour.

QUELQUES DATES À ENCERCLER

Dwane Casey, entraîneur des Raptors pendant sept saisons, guide maintenant les Pistons, qui vont jouer à Toronto le 14 novembre. Le retour de DeMar DeRozan à Toronto, le 22 février. Celui de Kawhi Leonard à San Antonio, le 3 janvier. LeBron James de retour dans son coin de pays à Cleveland, le 21 novembre. Son premier choc en tant que Laker avec la machine de guerre des Warriors, le jour de Noël. Aussi : la date limite des échanges, le 7 février, le match des étoiles à Charlotte, le 17 février, et le début des séries éliminatoires, le 13 avril.

DES CANADIENS QUI SE DISTINGUENT

Les Ontariens Andrew Wiggins, Jamal Murray et Kelly Olynyk font belle figure avec le Minnesota, Denver et Miami, respectivement. Choisi 11e lors du dernier repêchage, Shai Gilgeous-Alexander, lui aussi de l’Ontario, voudra faire sa place avec les Clippers. Chris Boucher, de Montréal, a obtenu un contrat à deux volets avec les Raptors et leur filiale en G-League, le 905.

EN BREF

Les Hornets vont fêter les 30 ans de l’arrivée de la NBA à Charlotte avec des soirées rétro (les anciens uniformes et le logo d’antan), et aussi des bobbleheads de Larry Johnson et Muggsy Bogues, notamment… Les Bucks de Milwaukee ont un nouvel aréna, le Fiserv Forum… Pour la première fois dans l’histoire de la NBA, il y a un entraîneur-chef qui est né et qui a grandi en Europe : le Serbe Igor Kokoskov, à la barre des Suns de Phoenix.