TORONTO — Le secondeur des Blue Bombers de Winnipeg Adam Bighill, le receveur des Eskimos d’Edmonton Bryant Mitchell, ainsi que son quart-arrière Mike Reilly sont les joueurs de la semaine 18 dans la Ligue canadienne de football.

Bighill a réussi huit plaqués, dont trois sacs, pour des pertes de 18 verges contre les Roughriders de la Saskatchewan, que les Bombers ont corrigées 31-0.

Celui qui a aussi provoqué un échappé au cours de cette rencontre occupe le premier rang de la LCF avec 101 plaqués. C’est la troisième fois qu’il est honoré de la sorte cette saison, après les semaines 4 et 9.

Mitchell et Reilly ont quant à eux aidé les Eskimos à inscrire une importante victoire de 34-16 contre le Rouge et Noir d’Ottawa.

Mitchell a capté 13 passes pour 190 verges et un touché, tandis que Reilly a complété 31 de ses 38 passes pour 369 verges et un touché, en plus d’ajouter 72 verges en 10 courses.

Après un début de match plutôt lent, Reilly a aidé les siens à marquer 20 points sans réplique en deuxième demie et à amasser 541 verges nettes en attaque.

C’est la cinquième fois de la saison que Reilly est nommé au sein des joueurs de la semaine.

Par ailleurs, le quart du Rouge et Noir Andrew Harris a été élu choix des partisans pour la semaine 17.