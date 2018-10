TORONTO — La surface de jeu du BMO Field, maintes fois critiquée, sera entièrement revampée.

Une nouvelle surface de gazon naturel sera installée le mois prochain, en plus de nouveaux systèmes d’irrigation et d’éclairage. En avril, la surface sera renforcée par l’ajout de fibres synthétiques, qui la maintiendront en place, protégeront le gazon et réduiront le temps nécessaire à sa récupération.

La nouvelle surface, SISGrass, sera constituée à 95 pour cent de gazon naturel. Elle est déjà utilisée par le FC Barcelone, Chelsea, Newcastle United et les Celtics de Glasgow dans leur domicile, tout comme au Lambeau Filed, résidence des Packers de Green Bay.

Selon Maple Leafs Sports & Entertainment (MLSE), ces changements permettront aux deux équipes locales, le Toronto FC de la MLS et les Argonauts de la LCF, de pouvoir compter sur une qualité de surface plus constante.

Cette nouvelle surface gazonnée sera la sixième du BMO Field, qui a ouvert ses portes en 2007 avec une surface synthétique.