MIAMI — La fameuse sculpture des Marlins de Miami quittera l’intérieur du Marlins Park.

L’équipe a reçu la permission du comté de déplacer la sculpture du champ centre-gauche du Marlins Park vers la place extérieure du stade. Le vote s’avère une belle victoire pour le président exécutif des Marlins, Derek Jeter, qui peut maintenant retirer un des derniers souvenirs du régime impopulaire de l’ancien propriétaire, Jeffrey Loria.

Les ouvriers démonteront la sculpture haute de 73 pieds et la réassembleront sur la place extérieure. L’oeuvre d’art sera remplacée par une zone réservée aux spectateurs voulant regarder un match debout.

La structure mécanique colorée bougeait lorsqu’un joueur des Marlins frappait un circuit et elle continuera de le faire. Elle s’activera également à 15h05 — ce qui représente l’indicatif régional de Miami (305) — les jours de match et peut-être même après les victoires de l’équipe.

Loria, qui a vendu les Marlins il y a un an, a commandé la sculpture valant 2,5 millions $ US pour l’ouverture du Marlins Park, en 2012. Jeter, un ancien joueur d’arrêt-court des Yankees de New York, ne semblait pas l’aimer alors que des partisans trouvaient qu’elle représentait l’art visuel de Miami.

L’artiste Red Grooms, qui a conçu le visuel de la structure, s’est opposé à son retrait, mais le conseil d’administration des arts aux endroits publics du comté de Miami-Dade a voté à l’unanimité en faveur du plan des Marlins.