HOUSTON — Jackie Bradley fils a claqué un grand chelem en huitième manche et les Red Sox de Boston ont pris les devants 2-1 dans la série de championnat de l’Américaine les opposant aux Astros de Houston en l’emportant 8-2, mardi.

Steve Pearce a cogné un circuit en solo contre Joe Smith, en sixième manche, procurant une avance de 3-2 aux Red Sox. La balle a longé le poteau de démarcation et a atterri près des rails de chemin de fer, au champ gauche.

Le grand chelem de Bradley est venu couronner une poussée de cinq points des Red Sox en huitième manche, aux dépens de Roberto Osuna. Le stoppeur des Astros a obtenu deux retraits, mais il a par la suite accordé deux simples avant d’atteindre deux frappeurs consécutifs.

Bradley a élevé le troisième tir de sa présence au bâton loin dans les gradins de trois, forçant quelques partisans des Astros à se diriger vers les sorties.

Devant son idole de jeunesse Nolan Ryan, assis derrière le marbre, Eovaldi a connu un autre très bon départ en séries. Il a alloué deux points, six coups sûrs et deux buts sur balles en six manches au monticule pour les Red Sox.

«Cette victoire est vraiment spéciale pour lui», a mentionné le gérant des Red Sox, Alex Cora, à propos d’Eovaldi.

Lundi, Eovaldi avait été nargué sur les réseaux sociaux. Le joueur de troisième but Alex Bregman a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle on pouvait voir les joueurs des Astros frapper trois circuits de suite contre le lanceur des Red Sox, lors de son dernier départ contre l’équipe du Texas.

Bregman a placé deux balles en lieu sûr, il a produit un point et il a soutiré un but sur balles en trois apparitions au marbre. Il s’est rendu sur les sentiers 20 fois en 28 présences depuis le début des séries.

Le quatrième affrontement aura lieu mercredi soir. Rick Porcello sera au monticule pour les Red Sox et il fera face à Charlie Morton.

Bradley avait réussi un double de trois points lors du deuxième match de cette série, gagné par les Red Sox. Il a produit au moins trois points lors de deux parties consécutives pour une première fois en carrière.

Bradley avait soulevé l’ire que plusieurs partisans des Red Sox en première moitié de saison, alors qu’il maintenait une moyenne au bâton de ,210.

«Je dois lui donner du crédit parce qu’à ce niveau, quand tu maintiens une moyenne de ,180 pendant deux ou trois mois, c’est difficile, a déclaré Cora, concernant Bradley. Il a continué à travailler et à se battre. Il a travaillé sur son élan et on voit les résultats aujourd’hui.»

Osuna a causé son propre malheur lorsqu’il a atteint Brock Holt après deux retraits. L’officiel au marbre, Joe West, n’a pas vu que Holt avait été atteint au soulier, mais le gérant des Red Sox, Alex Cora, a demandé l’aide d’une reprise vidéo. Le frappeur suivant, Mitch Moreland, a reçu le même sort.

«C’était un match de 3-2 quand tout s’est écroulé en huitième manche, a exprimé le gérant des Astros, AJ Hinch. Ça n’a pris que deux frappeurs atteints et un gros élan de Bradley pour mettre la partie hors de notre portée.»

Osuna s’est avéré une prise controversée pour les Astros à mi-chemin dans la saison. Alors qu’il jouait pour les Blue Jays de Toronto, il a servi une suspension de 75 matchs pour avoir enfreint la politique du Baseball majeur concernant la violence conjugale.

Les Red Sox ont inscrit deux points en début de première manche, aux dépens de Dallas Keuchel. Ce dernier a éprouvé beaucoup de problèmes cette saison pour amorcer une rencontre, concédant 26 points lors de la manche initiale. Le gaucher s’est ensuite ressaisi, permettant deux points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches.

Les Astros n’ont réussi qu’un coup sûr en huit tentatives avec des coureurs en position de marquer dans ce duel. Le double de Bregman s’est avéré le seul coup sûr de plus d’un but pour l’équipe, qui avait cogné au moins une longue balle à ses 14 dernières parties éliminatoires, un record des Majeures.

Le joueur de deuxième but des Astros Jose Altuve a agi comme frappeur désigné, mardi, en raison d’une blessure au genou. Il a croisé la plaque en cinquième manche après être parti du premier coussin.