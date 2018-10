NEWARK, N.J. — Kyle Palmieri a inscrit un septième but et les Devils du New Jersey sont restés invaincus en quatre matches, mardi, s’imposant 3-0 face aux Stars de Dallas.

Palmieri a marqué avec un tir frappé sur réception à 3:42 au premier tiers, en avantage numérique. Connor Carrick était puni pour un double échec.

Palmieri a réussi le premier but des siens à ses quatre premiers matches d’une saison, une première dans l’histoire de la LNH.

Blake Coleman et le Lavallois Jean-Sébastien Dea ont été les autres buteurs des Devils, qui ont surclassé leurs rivaux 17-4, à ce point-ci.

Coleman a doublé le coussin d’un tir sec du coeur de la zone adverse, dans la troisième minute de la deuxième période.

Dea s’est amené de la ligne bleue et a fait mouche d’un tir des poignets du cercle droit, tard au deuxième vingt.

Keith Kinkaid a mérité un deuxième jeu blanc, repoussant 24 rondelles.

Le New Jersey va conclure un séjour de quatre matches à la maison jeudi, contre l’Avalanche du Colorado.

Les Stars étaient battus pour la deuxième fois en deux soirs, après un revers de 4-1 à Ottawa. Anton Khudobin a fait 31 arrêts.