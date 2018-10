NEW YORK — Kevin Shattenkirk a marqué le but décisif en tirs de barrage et les Rangers de New York ont eu raison de l’Avalanche du Colorado par la marque de 3-2, mardi soir.

Mats Zuccarello a fait bouger les cordages lors de la première vague de tireurs et Mikko Rantanen a créé l’égalité, en deuxième ronde. Shattenkirk est parvenu à déjouer le gardien de l’Avalanche Semyon Varlamov et Henrik Lundqvist a stoppé Gabriel Landeskog.

Kevin Hayes et Chris Kreider ont enfilé l’aiguille pour les Rangers en temps réglementaire. Lundqvist a bloqué 31 lancers. Zuccarello et Shattenkirk ont tous les deux préparé deux filets de leur équipe.

Nathan MacKinnon, qui a aussi obtenu une aide, a touché la cible pour l’Avalanche et il a établi une nouvelle marque d’équipe en inscrivant un but lors des six premiers matchs de la saison. MacKinnon a battu le record de Mats Sundin, réussi en 1992-93 avec les Nordiques de Québec.

Tyson Jost a aussi noirci la feuille de pointage pour l’Avalanche. Varlamov a réalisé 41 arrêts.