LAS VEGAS — Marc-André Fleury a signé une 407e victoire en carrière pour égaler Glenn Hall au 10e rang de l’histoire de la LNH et les Golden Knights de Vegas ont battu les Sabres de Buffalo 4-1, mardi soir.

Jonathan Marchessault a touché la cible à deux reprises et Fleury a repoussé 26 tirs pour les champions en titre de l’Association Ouest. Cody Eakin et William Karlsson ont aussi fait bouger les cordages pour les Golden Knights, qui ont inscrit plus de deux buts dans un match pour une première fois cette saison.

Vladimir Sobotka a marqué alors qu’il ne restait que 37 secondes à écouler à la rencontre, privant Fleury d’un 50e jeu blanc en carrière.

Pour une deuxième partie de suite, le vétéran gardien a réalisé quelques arrêts clés. Fleury a notamment fermé la porte à Sobotka en troisième période.

Les Golden Knights ont empêché les Sabres d’enfiler l’aiguille lors de six occasions en avantage numérique.

Le gardien des Sabres Carter Hutton a stoppé 25 rondelles dans la défaite.