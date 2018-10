BROSSARD, Qc — Carey Price retrouvera sa place devant le filet lors du duel entre les Blues de St. Louis et le Canadien de Montréal mercredi au Centre Bell.

Claude Julien l’a confirmé lors d’une brève mêlée de presse après l’entraînement optionnel de ses joueurs en matinée à Brossard.

Price n’a pas joué depuis le match d’ouverture local du Tricolore contre les Kings de Los Angeles, que ces derniers ont gagné 3-0 jeudi dernier. En trois sorties cette saison, Price affiche un dossier de 1-1-1, une moyenne de buts alloués de 2,32 et un taux d’arrêts de ,909.

Julien ne s’est toutefois pas avancé pour le reste de sa formation, ce qui laisse planer la possibilité de changements. Le défenseur Victor Mete a fait du temps supplémentaire sur la patinoire du Complexe sportif Bell en compagnie d’Andrew Shaw, de Nicolas Deslauriers et de Nikita Scherbak.

Lors des cinq premières parties du Canadien, le défenseur âgé de 20 ans n’a récolté aucun point et affiche un ratio défensif de moins-1. Il a obtenu quatre tirs au but et a joué un peu plus de 17 minutes par rencontre.

Par ailleurs, les Red Wings de Detroit ont réclamé l’attaquant Jacob De La Rose, dont le nom avait été soumis au ballottage par le Canadien mardi.

Presque trois ans sans victoire

Les Blues s’amènent à Montréal après avoir obtenu cinq victoires consécutives contre le Tricolore. Leur dernière défaite remonte au 20 octobre 2015, au Centre Bell, alors que Price les avait blanchis 3-0.

Par ailleurs, la troupe de Mike Yeo présente une fiche de 1-2-2 même s’ils ont joué quatre de leurs cinq premières rencontres devant leurs partisans. Lors de leur seule sortie à l’étranger, les Blues se sont inclinés 4-3 en prolongation devant les Blackhawks de Chicago le 13 octobre.

Les Blues comptent cinq joueurs avec au moins quatre points cette saison, dont Brayden Schenn (2-3-5), le meneur dans l’équipe, et David Perron (4-0-4). Toutefois, la formation du Missouri vient en 28e place dans la LNH avec une moyenne de buts alloués de 4,00.

Ce match pourrait s’avérer un peu similaire à celui de jeudi contre les Kings, en raison du fait que les Blues forment une équipe imposante physiquement.

«Il ne faut pas penser qu’on n’est pas capable de jouer contre des équipes lourdes. Au contraire», a déclaré Julien à ce sujet.

«L’important, c’est de bien patiner, mais aussi de bien gérer la rondelle. C’est une équipe qui a un bon jeu de transition. Ils sont très bons en zone offensive quand vient le temps de faire circuler la rondelle.»