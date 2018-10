MONTRÉAL — Pour la première fois de l’histoire, le Canada accueillera une étape du plus prestigieux circuit de judo international, a annoncé mercredi la Fédération internationale de judo (IJF).

Le Grand Prix de Montréal réunira l’été prochain les quelque 500 meilleurs athlètes au monde provenant de plus de 60 pays pour cette compétition pivot du processus de sélection olympique vers Tokyo 2020.

Le directeur général et directeur haute performance de Judo Canada, Nicolas Gill, a déclaré que cette décision «est extrêmement significative».

«Le Canada entre dans les ligues majeures de notre sport!», s’est-il exclamé.

Selon les dirigeants de Judo Canada, le Grand Prix de Montréal n’est que la première étape d’un plan beaucoup plus ambitieux.

«C’est un jour historique et ce n’est que le premier pas vers des événements encore plus prestigieux. L’objectif : des Championnats du monde!», a affirmé Mike Tamura, président de la fédération nationale.

La compétition se déroulera du 5 au 7 juillet 2019 à l’aréna Maurice-Richard.

Le Grand Prix de Montréal sera le sixième à se dérouler en Amérique, après Miami (2013), La Havane (2014 et 2016) et Cancun (2017 et 2018).