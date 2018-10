NEW YORK — Le joueur d’arrêt-court des Yankees de New York Didi Gregorius a subi une intervention chirurgicale de type Tommy John au coude droit et il devrait rater une bonne partie de la prochaine saison.

Les Yankees ont déclaré que l’opération s’était déroulée mercredi par le médecin David Altchek, au Hospital for Special Surgery de New York.

Les Yankees n’ont pas donné d’échéancier quant à un retour au jeu de Gregorius. La semaine dernière, lorsque la blessure a été annoncée, le directeur général Brian Cashman a mentionné que Gregorius allait être absent jusqu’à un certain moment au cours de l’été.

Gregorius a battu son propre record d’équipe au chapitre des circuits par un arrêt-court en claquant 27 longues balles cette saison. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,268 et il a produit 86 points.

Cashman a indiqué que le joueur de deuxième but Gleyber Torres serait la principale solution des Yankees à l’interne.