WASHINGTON — Matt Niskanen a touché la cible en prolongation et les Capitals de Washington ont battu les Rangers de New York 4-3, mercredi soir.

Alex Ovechkin a marqué deux buts en avantage numérique et il a trouvé le fond du filet six fois en autant de matchs cette saison. Il a inscrit 24 buts en carrière contre Henrik Lundqvist, son plus haut total contre un gardien de la LNH.

Niskanen a trompé la vigilance de Lundqvist à 2:18 de la prolongation, déposant la rondelle dans un filet abandonné. John Carlson a été l’auteur de l’autre but des Capitals.

Braden Holtby a stoppé 29 des 32 lancers dirigés vers lui dans ce qui pourrait être son meilleur départ de la saison pour les Capitals. Un de ses arrêts les plus importants est survenu lorsqu’il a bloqué une échappée en désavantage numérique de Kevin Hayes.

Mika Zibanejad, Jimmy Vesey et Chris Kreider ont fait bouger les cordages pour les Rangers, qui disputaient un deuxième match en autant de jours. Lundqvist a complété la rencontre avec 34 arrêts.