ANAHEIM, Calif. — Les Ducks d’Anaheim ont consenti un contrat de trois ans à leur attaquant Nick Ritchie.

Les Ducks en ont fait l’annonce mercredi soir, avant d’affronter à domicile les Islanders de New York

Ritchie a raté tout le calendrier préparatoire et six matchs de saison en raison d’une grève. Étant joueur autonome avec compensation, il cherchait un meilleur pacte avec l’équipe qui l’a repêché en 2014. Son absence a lié les mains des Ducks, qui ont tout de même amorcé la campagne avec un dossier de 4-1-1, et ce, malgré des blessures à plusieurs joueurs clés.

Ritchie a récolté 10 buts et 17 aides en 76 matchs la saison dernière, sa deuxième complète dans la LNH. L’ancien choix de première ronde a amassé 26 buts, 33 mentions d’assistance et 171 minutes de pénalité en 186 parties en carrière.

Seul William Nylander, des Maple Leafs de Toronto, se retrouve toujours sans contrat dans la LNH en tant que joueur autonome avec compensation.