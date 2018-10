FRISCO, Texas — Rose Lavelle et Alex Morgan ont enfilé l’aiguille et les États-Unis ont battu le Canada 2-0, mercredi soir, pour remporter le tournoi de qualification de la CONCACAF en vue de la Coupe du monde de soccer féminin.

Les Américaines ont porté à 16-0-2 leur fiche en 2018. Si on remonte jusqu’à l’année dernière, l’équipe est invaincue à ses 26 dernières sorties (23-0-3).

En raison de leur victoire en demi-finales, les deux nations avaient déjà obtenu leur laissez-passer pour la Coupe du monde, qui aura lieu en France. La CONCACAF envoie les trois meilleures équipes du tournoi à la Coupe du monde.

La Jamaïque rejoindra les États-Unis et le Canada après avoir vaincu le Panama en tirs de barrage, plus tôt mercredi. Le Panama a toujours l’occasion de se qualifier pour la France, mais il devra affronter l’Argentine deux fois le mois prochain.

Les États-Unis, l’équipe classée au premier rang mondial, sont champions en titre de la Coupe du monde. Les Américaines avaient défait le Japon en 2015, au Canada.

Le but de Lavelle grâce à une frappe du pied gauche est survenu dès la deuxième minute de jeu. Il s’agissait de son sixième but en carrière et son troisième du tournoi.

Après plusieurs tentatives, Morgan est parvenue à toucher la cible à la 89e minute. Elle a inscrit 24 buts à ses 24 dernières parties.

Morgan a terminé au premier rang du tournoi au chapitre des buts avec sept réussites.