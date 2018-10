JEJU, Corée, République de — Chez Reavie a fait fi du vent et du temps froid pour signer une carte de 68 (moins-4) et prendre une avance d’un coup à l’issue de la première ronde de la Coupe CJ, jeudi, sur le parcours du club de golf Nine Bridges.

À cause du vent, le neuf de retour s’est révélé particulièrement hasardeux, mais l’Américain âgé de 36 ans a réussi deux oiselets et joué 35 après avoir entamé sa ronde au 10e tertre de départ. Il a ensuite retranché trois coups à la normale sur son deuxième neuf.

Danny Willett et Si Woo Kim ont chacun joué 69, tandis qu’un imposant groupe de golfeurs comprenant Ian Poulter, Nick Watney et Michael Kim est à égalité en quatrième place à 70.

Brooks Koepka, qui dispute un premier tournoi depuis qu’il a été élu le joueur par excellence de la PGA, a complété le parcours en 71 coups. Il fait partie d’un groupe à trois coups de la tête, en compagnie notamment du Canadien Adam Hadwin, de Paul Casey et Hideki Matsuyama.

Jason Dufner et Brandt Snedeker se sont contentés de la normale (72). Le champion en titre, Justin Thomas, a suivi un coup derrière, tout comme Jason Day, Ernie Els et J.B. Holmes.

Marc Leishman, qui a triomphé la semaine dernière à la Classique CIMB en Malaisie, et Adam Scott n’ont pu faire mieux qu’une ronde de 75.

La seule victoire de Reavie sur le circuit de la PGA s’est produite à l’Omnium canadien en 2008, et il a fini au deuxième rang dans deux tournois consécutifs l’an dernier — à Phoenix et Pebble Beach.

Il s’agit du deuxième de trois tournois de la PGA à être présentés en Asie, auquel prennent part 78 golfeurs et qui est exempt d’un seuil de qualifications pour les rondes du week-end. Seuls 19 joueurs ont joué sous la normale jeudi.