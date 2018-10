L’équipe Racing Point Force India a confirmé jeudi qu’elle avait offert une prolongation de contrat d’une saison au Mexicain Sergio Perez.

On ignore toujours qui sera son coéquipier la saison prochaine, même s’il semble de plus en plus probable que ce soit le Québécois Lance Stroll qui obtienne le volant. L’avenir du Français Esteban Ocon, dont le contrat avec l’équipe arrive à échéance à la fin de la saison, reste incertain pour 2019.

«Force India est mon domicile depuis 2014 et m’a permis de grandir en tant que pilote et de montrer mes compétences en piste, a dit Perez. Nous avons connu du succès au cours des cinq dernières saisons, mais je pense que le meilleur reste à venir. Le nouveau groupe d’investisseurs dont bénéficie l’équipe me rassure et je suis vraiment excité pour l’avenir.»

Perez occupe présentement le septième rang au championnat des pilotes, avec 53 points. Le pilote âgé de 28 ans, qui n’a jamais remporté de Grand Prix en carrière, a tout de même réussi huit podiums en 153 courses en carrière en F1 — dont deux deuxièmes places.

«Au cours des cinq dernières années, Sergio a confirmé qu’il est l’un des pilotes les plus talentueux et les plus constants de la grille, a déclaré Otmar Szafnauer, le directeur opérationnel de Force India. Il nous procure une précieuse stabilité pour l’avenir et constitue un atout considérable pour l’équipe. Alors que nous entamons un nouveau chapitre passionnant dans la vie de cette équipe, nous sommes ravis que Sergio soit de la course avec nous.»

En août, le père de Stroll, Lawrence, a dirigé un consortium d’hommes d’affaires qui s’est porté acquéreur de Force India, alors en difficultés financières.

L’écurie Force India avait été placée sous administration judiciaire tout juste avant le Grand Prix de Hongrie, à la suite d’une action entreprise par Perez, qui avait à l’époque dit avoir posé ce geste pour «sauver l’équipe».

Lance Stroll, titularisé chez Williams en 2017, connaît une saison de misère au sein de l’écurie britannique. Malgré cela, le pilote âgé de 19 ans refuse constamment de discuter de son avenir en F1.