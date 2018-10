MILTON, Ont. — Le Québécois Hugo Barrette mènera l’équipe canadienne lors de la deuxième manche de la Coupe du monde de cyclisme sur piste à Milton, en Ontario, du 26 au 28 octobre, a révélé Cyclisme Canada par voie de communiqué jeudi.

Au total, 13 athlètes représenteront l’unifolié lors de cette compétition, qui se déroulera alors que le processus de qualification pour les Jeux olympiques est en cours.

«Cette compétition est très importante pour notre équipe nationale, car ce sera la première occasion pour nous de vraiment mesurer la progression de nos athlètes par rapport à plusieurs athlètes et équipes que nous affronterons à Tokyo en 2020», a déclaré le chef des opérations de la performance chez Cyclisme Canada, Kris Westwood.

Le groupe de trois sprinteurs d’Équipe Canada sera mené par Barrette, le champion panaméricain, qui participera au sprint masculin et au Keirin. Du côté féminin, Lauriane Genest, de Lévis, et l’Ontarienne Amelia Walsh, deux athlètes qui ont pris part aux Jeux du Commonwealth, participeront au sprint individuel et au sprint par équipes. Genest participera également au Keirin.

La formation féminine d’endurance sur piste sera menée par la médaillée de bronze des Jeux olympiques de Rio, Allison Beveridge, de Calgary. Elle sera accompagnée d’Ariane Bonhomme, de Gatineau, d’Annie Foreman-Mackey et de Kinley Gibson.

Du côté masculin, l’équipe d’endurance sera composée d’Aidan Caves, Michael Foley, Adam Jamieson et Jay Lamoureux, ainsi que de Derek Gee, comme suppléant.