AUSTIN, Texas — Fernando Alonso a laissé entendre qu’il pourrait participer de nouveau aux 500 milles d’Indianapolis en 2019, quand il aura pris sa retraite de la Formule 1.

Le pilote McLaren a participé à l’Indy 500 en 2017. Il a passé 27 tours en tête et était parmi les meneurs jusqu’à ce que son moteur flanche. Il a sauté son tour en 2018, préférant participer aux 24 heures du Mans, qu’il a remportés.

Le double champion du monde de F1 a rencontré les médias jeudi dans le cadre des activités du Grand Prix des États-Unis. Il a affirmé que les 500 milles d’Indianapolis étaient toujours une idée «attirante», mais il a ajouté qu’il n’était pas encore prêt à dévoiler ses plans pour 2019.

Alonso a noté que tout pilote d’une autre série voulant participer à l’Indy 500 devait réfléchir longuement avant de prendre une décision. Il a mentionné que le temps passé sur l’ovale l’avait épuisé physiquement.

«Ils doivent être engagés à 100 pour cent, a dit Alonso. S’ils pensent seulement faire un essai, ils ne participeront pas à la course puisqu’ils ne se sentiront pas bien. La voiture dévie par elle-même vers la gauche, vous devez tourner vers la droite quand vous êtes dans les lignes droites et c’est très étrange comme conduite.

«Mais lors de la course, c’est différent. Votre instinct de compétiteur se réveille et vous oubliez toutes les particularités de la voiture et c’est très amusant. C’est une course riche en histoire», a dit Alonso.

Le pilote Red Bull Daniel Ricciardo a affirmé qu’il préférait regarder Alonso.

«Honnêtement, les ovales me font un peu peur, a-t-il admis. C’était amusant de regarder Fernando courir.»