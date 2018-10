COLUMBUS, Ohio — Cam Atkinson a marqué deux fois en deuxième période, Sergei Bobrovsky a effectué 32 arrêts et les Blue Jackets de Columbus ont vaincu les Flyers de Philadelphie 6-3, jeudi.

Les buts d’Atkinson, les deux préparés par Artemi Panarin, ont été inscrits lors d’une poussée de trois buts dans un intervalle de sept minutes en deuxième période. Les Blue Jackets ont ainsi créé l’égalité avant de prendre les devants pour de bon.

Anthony Duclair, sur une belle manoeuvre après avoir chuté sur la glace, Nick Foligno, Josh Anderson et Sonny Milano ont aussi touché la cible pour les Blue Jackets.

Du côté des Flyers, Travis Konecny a amassé un but et une aide, alors qu’Oskar Lindblom et Sean Courturier ont ajouté un but chacun. Le gardien réserviste Calvin Pickard a repoussé 22 lancers.

En avant 2-1 après le premier vingt, les Flyers ont rapidement vu les Blue Jackets renverser la vapeur lors de la période suivante.

Fonçant au filet, Atkinson a d’abord créé l’égalité en déviant une passe de Panarin derrière Pickard.

Atkinson est revenu à la charge trois minutes plus tard, gagnant sa bataille avec le défenseur Robert Hagg devant le filet des Flyers. Foligno a porté le score à 4-2 avant la fin du deuxième engagement en surprenant Pickard du côté du bâton.

Lindbolm a réduit l’écart tôt en troisième période, mais Anderson a redonné un coussin de deux buts aux locaux avec cinq minutes à faire, profitant d’une chute de Christian Folin devant le filet des visiteurs. Milano a ajouté un but d’assurance avec 2:12 à écouler au cadran.