DRUMMONDVILLE, Qc — Joseph Veleno a trompé la vigilance de Mathieu Marquis à deux reprises en un peu moins de quatre minutes et les Voltigeurs de Drummondville ont limité les Foreurs de Val-d’Or à 15 tirs au but dans un gain de 4-1, jeudi soir.

Après avoir amorcé leur saison en dents de scie, les hommes de Steve Hartley ont enfilé un troisième gain pour porter leur fiche à 8-4-0 et grimper à deux points des Huskies de Rouyn-Noranda et des Mooseheads d’Halifax.

Limités à seulement quatre tirs au but après 40 minutes de jeu — deux lors de chacun des deux premiers engagements—, les Foreurs ont frappé à la porte à 11 reprises en troisième période afin d’éviter de compiler une fiche plus que gênante. En 2010, les Voltigeurs n’avaient concédé que neuf tirs au but aux Foreurs. Alexandre Couture a réussi à inscrire le seul but des siens au cours du dernier tiers, déjouant Daniel Moody.

Contrairement à leurs adversaires, les Voltigeurs ont bombardé le filet adverse avec 43 tirs dirigés vers Marquis.

Xavier Simoneau a amorcé le bal en faisant mouche en désavantage numérique au premier tiers. Veleno a imité son coéquipier et a triplé l’avance des siens en inscrivant son huitième et son neuvième filet de la saison. Pavel Koltygin a scellé la victoire en troisième période, tandis que Brandon Skubel a récolté deux mentions d’assistance.

Les Bisons de Granby détiennent le record de la LHJMQ pour le moins de tirs effectués dans un match. Dans une défaite aux mains des Olympiques de Gatineau, les Bisons avaient été muselés et n’avaient obtenu que sept tirs au but.

Océanic 3 Screaming Eagles 4 (Prol.)

Mitchell Balmas a mis un terme au débat en inscrivant le but gagnant sur un tir de punition en prolongation pour mener les Screaming Eagles du Cap-Breton vers un gain de 4-3 devant l’Océanic de Rimouski.

Balmas a couronné la remontée des siens, après s’être fait complice de Gabriel Proulx, qui a forcé la tenue d’une période de prolongation en enfilant l’aiguille alors qu’il restait seulement 11 secondes à faire en troisième période.

Alors que les locaux tiraient de l’arrière 2-1 en début troisième vingt, Mathias Laferrière a nivelé la marque 58 secondes après le deuxième but de l’Océanic. Wilson Forest avait auparavant ouvert la marque au premier engagement. Kevin Mandolese a fait 19 arrêts pour les locaux.

Olivier Garneau a fait bouger les cordages à deux reprises, dont une fois en avantage numérique en fin de troisième tiers pour donner les devants 3-2 à l’Océanic. Anthony Gagnon a été le seul autre auteur d’un but chez les visiteurs.

Colten Ellis a de son côté repoussé 23 des 26 rondelles dirigées vers lui pour l’Océanic.

Titan 0 Phoenix 6

Édouard St-Laurent et Benjamin Tardif ont tous les deux fait scintiller la lumière des buts à deux reprises pour mener le Phoenix de Sherbrooke vers un écrasant gain de 6-0 devant le Titan d’Acadie-Bathurst.

St-Laurent a ouvert la marque pour les siens après 3:08 de jeu en première période et a scellé la victoire en inscrivant le sixième but en avantage numérique, à 18:58 du troisième engagement.

La défensive du Phoenix a limité le Titan à 16 tirs au but et Thomas Sigouin a été parfait devant la cage des locaux.

Menant 1-0 après 40 minutes de jeu, la troupe de Stéphane Julien a enfilé cinq buts au troisième engagement. Alex-Olivier Voyer et Samuel Poulin ont eux aussi noirci la feuille de pointage au cours de ce marathon offensif.

Tyriq Outen a été bombardé par les 47 lancers du Phoenix, dont 19 en troisième période, et il a cédé à six reprises.

Remparts 2 Saguenéens 5

Hendrix Lapierre a amorcé la remontée des locaux en deuxième période, Alexis Shank a repoussé 21 des 23 lancers dirigés vers lui et les Saguenéens de Chicoutimi ont battu les Remparts de Québec 5-2.

Tirant de l’arrière 1-0 après 20 minutes de jeu, Lapierre, Jérémy Fortin et Vladislav Kotkov ont fait mouche au deuxième engagement pour mettre les Saguenéens en avant.

Jesse Sutton et Jérémy Groleau dans un filet désert, ont complété le travail en troisième période.

Olivier Mathieu a ouvert la marque du côté des Remparts et Andrew Coxhead a ajouté un but en avantage numérique et une mention d’aide.

Anthony Morrone a réalisé 25 arrêts pour les visiteurs.