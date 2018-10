NEWARK, N.J. — Gabriel Landeskog a inscrit trois buts, le dernier donnant les devants aux siens pour de bon avec 3:22 à faire, et l’Avalanche du Colorado a défait les Devils du New Jersey 5-3, jeudi.

Landeskog a profité d’une remise de Mikko Rantanen à partir de l’arrière du filet pour compléter son troisième tour du chapeau en carrière. Il avait aussi touché la cible plus tôt en troisième période, créant l’égalité 3-3 en déviant un lancer d’Ian Cole. Son premier but de la soirée, marqué en avantage numérique à mi-chemin en deuxième période, avait donné temporairement les devants aux siens.

Philipp Grubauer a repoussé 27 lancers pour inscrire une première victoire cette saison. Il a notamment frustré Kyle Palmieri avec sa mitaine avec 44 secondes à écouler, préservant ainsi l’avance d’un but des siens.

Rantanen a marqué dans un filet désert avec 12 secondes à faire. Il a aussi récolté trois aides et il domine la LNH avec 11 aides depuis le début de la campagne.

Sven Andrighetto a également touché la cible pour l’Avalanche. Nathan MacKinnon a accumulé trois aides.

Taylor Hall a récolté un but et deux aides pour les Devils, qui ont encaissé une première défaite après avoir commencé la saison avec quatre victoires consécutives. Nico Hischier et Brian Boyle ont aussi marqué, tandis que Keith Kinkaid a effectué 29 arrêts.