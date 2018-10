NEW YORK — La NFL célébrera sa 100e saison en 2019 avec une série d’événements «NFL 100» tout au long de l’année.

La ligue a annoncé les célébrations de son centenaire au cours duquel elle remerciera les partisans, soulignera la nature rassembleuse du football et son impact positif dans les communautés, réunira des générations de joueurs du passé, du présent et du futur, en plus de jeter un regard vers les 100 prochaines saisons de la NFL.

Un logo «NFL 100» a été dévoilé jeudi lors de la mi-temps du match entre les Broncos de Denver et les Cardinals de l’Arizona. Il sera utilisé tout au long de la 100e saison dans les stades, sur les terrains, dans les reportages télé et sur les réseaux sociaux. Il sera aussi imprimé sur les ballons et sur les uniformes des joueurs.

Les célébrations commenceront officiellement lors du prochain Super Bowl, à Atlanta.

«Pendant près de 100 ans, la NFL a fait partie du tissu social de l’Amérique, a rassemblé les communautés et a unifié les partisans derrière leur équipe ou leurs joueurs préférés», a dit le commissaire Roger Goodell.

«L’an prochain, nous allons nous joindre aux partisans pour célébrer ce que ce sport incroyable représente pour nous tous.»

Un groupe d’anciens joueurs, directeurs généraux, entraîneurs, historiens et membres des médias sélectionneront une équipe d’étoiles et les 10 plus grands entraîneurs de l’histoire de la NFL.