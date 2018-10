Von Miller a souhaité cette semaine que son équipe donne une solide leçon aux Cardinals de l’Arizona.

On peut dire que c’est mission accomplie.

Emmanuel Sanders a lancé et a attrapé des passes de touché et les Broncos de Denver ont retourné deux interceptions pour des touchés au premier quart pour défaire les Cardinals 45-10, jeudi soir.

«Je ne disais même pas ça contre les Cardinals, mais je le disais plus pour mes coéquipiers, a expliqué Miller. Je crois que ce qui nous manquait, c’était la confiance. J’ai cru que c’était la meilleure chose à faire avec mes coéquipiers et ç’a fonctionné.»

Todd Davis a retourné la passe de la recrue Josh Rosen sur 20 verges pour inscrire le premier majeur de la rencontre lors du deuxième jeu de la rencontre et Chris Harris fils l’a imité pour donner une avance aux Broncos de 21-3, avec 2:02 à faire au premier quart.

«Les deux dernières semaines ont été très difficiles, a reconnu l’entraîneur de Denver, Vance Joseph. Nous avons subi un lourd revers dimanche. Nous avions une semaine très courte pour nous préparer, alors c’est vraiment bon pour notre équipe d’avoir pu gagner.»

Rosen a lancé trois interceptions et a échappé le ballon à deux reprises, en plus d’être victime de six sacs du quart. Il a vu seulement 21 de ses 39 passes être complétées pour des gains aériens de 194 verges.

Les Cardinals (1-6), qui tiraient de l’arrière 35-3 à la mi-temps, ont encaissé un quatrième revers d’affilée à domicile pour la première fois depuis 1979.

«C’était définitivement une performance gênante, a admis l’entraîneur des Cardinals, Steve Wilks, qui en est à sa première année derrière le banc d’une équipe. Nos partisans méritent mieux que ça. Nous devons mieux performer que ça.»

Case Keenum a complété 14 de ses 21 passes pour 161 verges de gain et un touché avec une interception du côté des Broncos. Phillip Lindsay a parcouru une distance totale de 90 verges en 14 portées. Il a inscrit un touché après une course de 28 verges.

Rosen a demandé un temps d’arrêt après le premier jeu de la rencontre. Sa passe a par la suite été interceptée par Derek Wolfe. Le ballon s’est retrouvé entre les mains de Davis, qui a couru dans la zone des buts adverse.

Les Broncos ont rapidement pris les devants 14-0 après six séquences à l’attaque. Sanders a repéré Courtland Sutton sur une distance de 28 verges pour inscrire un autre touché.

Au deuxième quart, les visiteurs ont creusé l’écart 28-3 lorsque Keenum a réussi une passe de touché de 64 verges en direction de Harris.

L’interférence causée par Bene Benwikere dans la zone des buts a mis la table pour le touché au sol d’une verge de Royce Freeman, portant la marque à 35-3 avec 21 secondes à faire à la première demie. Le touché a conclu la séquence de 15 jeux et de 70 verges qui a fait écouler 6:39 au tableau indicateur.

Mécontents de la performance à laquelle ils assistaient, les partisans des Cardinals ont hué leur équipe lorsqu’elle est se dirigeait vers le vestiaire.