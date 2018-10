SAN JOSE, Calif. — Logan Couture a complété son troisième tour du chapeau en carrière et les Sharks de San Jose ont enfilé trois buts en avantage numérique pour défaire les Sabres de Buffalo 5-1, jeudi soir.

Les Sharks étaient de retour à domicile après une série de cinq matchs à l’étranger.

Couture et Joonas Donskoi ont enfilé l’aiguille en avantage numérique à 27 secondes d’intervalle en première période après que Kyle Okposo ait écopé d’une pénalité double mineure pour avoir élevé son bâton plus haut que la limite permise. Courture a ajouté un but à forces égales en troisième période après avoir accepté la passe d’Evander Kane et a conclu sa soirée avec un but dans une cage abandonnée.

Joe Pavelski a lui aussi fait des ravages en supériorité numérique en troisième période pour donner une avance de trois buts aux Sharks.

Martin Jones a fait face à 25 lancers du côté des locaux.

Jake McCabe a été le seul buteur chez les Sabres, qui ont encaissé un deuxième revers en trois matchs face aux équipes de l’Ouest. Carter Hutton a réalisé 34 arrêts.