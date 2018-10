LOS ANGELES — Valtteri Filppula a trouvé le fond du filet à deux reprises et les Islanders de New York ont mis un terme à leur séquence de deux défaites en écrasant les Kings de Los Angeles 7-2, jeudi soir.

Filppula, Matt Martin, Leo Komarov et Andrew Ladd ont permis aux Islanders d’inscrire quatre buts en troisième période. C’est la première fois de la saison que les Islanders marquent autant de buts.

Casey Cizikas a inscrit un deuxième but lors d’un deuxième match consécutif et Josh Bailey a fait scintiller la lumière rouge en avantage numérique. Robin Lehner a stoppé 28 lancers pour les Islanders, qui disputaient un deuxième match consécutif.

Jonathan Quick effectuait son premier départ chez les Kings après avoir raté cinq matchs en raison d’une blessure au bas du corps, mais a été remplacé avec 10:40 à écouler au cadran après avoir alloué six buts en 29 tirs. Tyler Toffoli et Jeff Carter ont tous les deux trompé la vigilance de Lehner en supériorité numérique et les Kings ont encaissé un troisième revers consécutif.

Filppula a donné les devants 3-1 aux Islanders après que Bailey eut marqué avec l’avantage d’un homme.