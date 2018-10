SHANGHAI — Sei Young Kim mène par un coup à mi-chemin du tournoi de la LPGA de Shanghai après avoir ramené une carte de 67 lors de la deuxième ronde.

Kim a calé six oiselets, dont quatre d’affilée à partir du sixième trou, pour se hisser en tête avec un total de 134. Sa seule fausse note a été un boguey au 15e trou, une normale-4.

Danielle Kang (68) et Ariya Jutanugarn (69), meneuse à l’issue de la première ronde, sont sur un pied d’égalité, à un coup de la tête.

Brittany Altomare a réussi six oiselets et n’a commis aucun boguey pour signer une carte de 66 et elle se retrouve ex aequo au quatrième rang avec Bronte Law (68) et Brittany Lincicome (68).

Angel Lin a obtenu un aigle au 17e trou, une normale-5, et elle a réalisé la meilleure ronde de la journée, un 65.