LUXEMBOURG — Eugenie Bouchard a servi pour le match en deuxième manche, vendredi, mais l’Allemande Julia Görges a sauvé les meubles avant de renverser la Québécoise 6-7 (3), 7-5 et 6-1 en demi-finales du tournoi du Luxembourg.

Bouchard, la 108e raquette mondiale, a servi pour le match alors qu’elle menait 5-4 au deuxième set. Sa rivale, la favorite du tournoi, l’a cependant brisée, avant de s’adjuger les deux jeux suivants — et du même coup la manche. Görges n’a plus été menacée par la suite, concluant la rencontre en deux heures et 20 minutes.

Le service de Bouchard s’est révélé moins dévastateur qu’à ses matchs précédents. Elle n’a réussi que deux as, contre huit pour Görges. La joueuse originaire de Westmount a également commis quatre doubles fautes, soit le double de la neuvième joueuse mondiale.

En finale, Görges affrontera la gagnante du duel entre la Suissesse Belinda Bencic et l’Ukrainienne Dayana Yastremska, neuvième tête de série du tournoi.

Bouchard tentait d’atteindre la finale d’un tournoi de la WTA pour la première fois depuis 2014. En dépit de cette défaite, la joueuse âgée de 24 ans percera le top-100. Lors de la publication du classement mondial de la WTA lundi, Bouchard se retrouvera au 89e échelon.