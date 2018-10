RICHMOND, Va. — Scott Dunlap et Fran Quinn ont joué des rondes de 67 (moins-5) et ils partagent la tête à l’issue de la première ronde de la Classique Dominion Energy Charity, le tournoi d’ouverture des éliminatoires du circuit des Champions.

Malgré une blessure au poignet gauche qui le forcera à être opéré, Dunlap a rejoint Quinn en tête grâce à un oiselet au 18e trou, une normale-5, sur le parcours James River du Country Club de Virginia.

Les 72 meilleurs golfeurs au classement de la Coupe Charles-Schwab participent au tournoi. Le top-54 accédera au tournoi suivant, puis le top-36 obtiendra son billet pour la grande finale.

Âgé de 55 ans, Dunlap a commencé la semaine au 29e rang du classement saisonnier et Quinn, au 64e rang.

Stephen Ames, de Calgary, accuse un coup de retard en compagnie de Jay Haas, Kent Austin, Woody Austin et Tim Petrovic.

Le champion en titre Bernhard Langer a remis une carte de 70. L’Allemand âgé de 61 ans a remporté le Championnat SAS la semaine dernière, ce qui lui a permis de grimper au sommet du classement saisonnier. Langer a gagné deux titres cette saison et il en totalise 38 en carrière sur le circuit des 50 ans et plus.