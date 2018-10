HOUSTON — Les Astros de Houston ont amorcé la série de championnat de la Ligue américaine amochés.

Jose Altuve jouait avec un seul genou en bon état, Carlos Correa éprouvait des douleurs au dos et Lance McCullers était accablé par une blessure qui nécessitera certainement une intervention chirurgicale.

Après s’être inclinés lors du cinquième match de la série suite à une quatrième défaite consécutive face aux Red Sox de Boston, les Astros ont anéanti leur chance d’être de nouveau couronnés champions.

«Le coeur de cette équipe n’a pas d’égal, a raconté l’as Justin Verlander, qui a aidé les Astros à se rendre loin en séries éliminatoires grâce à ses excellentes performances. Nous avons des gars qui ont fait face à tellement de choses et qui ont continué à jouer. Je ne vais pas nommer personne en particulier, mais je crois que vous avez pu en déceler quelques-uns sur le terrain et à quel point ils ont tout de même tenté de nous aider à gagner.»

Une fin assez décevante pour les Astros qui ont connu une année exceptionnelle. La troupe de A.J. Hinch a établi un nouveau record de concession en signant 103 victoires au cours de la saison régulière afin de mettre la main sur le titre de la section Ouest de la Ligue américaine pour une deuxième année consécutive. Les Astros ont par la suite balayé les Indians de Cleveland dans la série de sections pour obtenir leur laissez-passer pour le championnat de l’Américaine.

Les Astros ont remporté le premier duel, avant que les Red Sox prennent le contrôle de la série. La formation bostonienne a remporté un match au Fenway Park avant de s’emparer des trois autres gains à Houston pour se tailler une place en Série mondiale pour la première fois depuis 2013.

«Nous allons tirer des leçons de toute cette aventure et tous les joueurs auront une raison de plus pour revenir en force l’année prochaine, sachant que nous aurions pu être couronnés champions pour une deuxième année de suite, a affirmé le joueur de troisième but Alex Bregman.

Correa est demeuré dans l’abri des joueurs après le dernier retrait jeudi soir, le regard perdu dans les gradins tandis que les Red Sox festoyaient sur le terrain des Astros après leur victoire de 4-1.

«Je me disais simplement que je ne voulais plus jamais revivre ça, a-t-il admis. J’étais simplement dévasté de perdre lorsque nous savons quel genre d’équipe nous possédons.»

Bregman a mené l’offensive des siens en conservant une moyenne au bâton de ,286, 31 circuits, 103 points produits et 51 doubles. Altuve a quant à lui été importuné par sa blessure au genou droit durant la deuxième moitié de la saison. Nommé joueur par excellence la saison dernière, Altuve est retourné sur la liste des blessés le 21 août, mais n’a jamais vraiment été en mesure de se rétablir complètement.

La blessure s’est tellement empirée lors de la série de championnat de l’Américaine que le joueur de deuxième but n’était plus en mesure d’occuper son poste au champ intérieur. Les Astros l’ont employé en tant que frappeur substitut lors des trois dernières rencontres.

«Tout est une question de coeur avec lui, a reconnu le gérant des Astros, Hinch. Il est tellement un bon exemple… J’aimerais que vous soyez en mesure de comprendre par-dessus quoi il est passé pour être capable de jouer tous les jours, pour être en mesure de se préparer pour le prochain match et de contribuer comme il l’a fait.»

Le cas de Correa s’est amélioré vers la fin des séries et il a placé trois balles en lieu sûr lors de la quatrième rencontre. Il a avoué avant les séries que son dos lui faisait tellement mal parfois qu’il avait de la difficulté à marcher. Il est persuadé qu’un long moment de repos l’aidera à mettre tout ça derrière lui.

On ne peut cependant pas dire de même pour McCullers, un droitier qui a intégré l’enclos des releveurs cette saison. Âgé de 25 ans, il n’a lancé que quatre fois en saison régulière après le 29 juillet, en raison d’un inconfort ressenti dans le coude droit.

McCullers n’a pas voulu fournir de plus amples informations quant à sa blessure jeudi soir, mais il n’a pas pu cacher qu’il aura certainement recours à la chirurgie pour la soigner.

Les Astros entameront la saison morte avec plusieurs questionnements. Quelques joueurs pourraient devenir agents libres au cours de l’hiver, notamment les lanceurs Charlie Morton et Dallas Keuchel, les receveurs Brian McCann et Martin Maldonado et Marwin Gonzalez.