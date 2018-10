BAIE-COMEAU, Qc — Christopher Merisier-Ortiz et Samuel L’Italien ont récolté chacun un but et une aide, Kyle Jessiman a stoppé 27 lancers et le Drakkar de Baie-Comeau a vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda 5-2, vendredi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Hugo Savinsky, Gabriel Fortier et Ivan Chekhovich ont aussi marqué pour le Drakkar (9-2-1), qui a repris possession du premier rang du classement général du circuit.

Le Drakkar s’est forgé une avance de 4-0 avant de voir les Huskies (9-2-0) sonner la charge en troisième période. Rafaël Harvey-Pinard a marqué en avantage numérique à 8:33 du dernier tiers, puis Félix Bibeau a réduit l’écart à deux buts avec 6:22 à jouer.

Chekhovich a toutefois stoppé l’hémorragie en marquant dans un filet désert avec 2:27 à écouler au cadran.

Bibeau et Harvey-Pinard ont aussi amassé chacun une aide pour les Huskies, qui avaient gagné leurs huit rencontres précédentes. Samuel Harvey a cédé quatre fois face à 35 tirs.

Les Huskies ont été 1-en-3 en avantage numérique, tandis que le Drakkar n’a jamais obtenu d’occasion avec un joueur en plus.

Cataractes 3 Islanders 6

Nikita Alexandrov a inscrit deux buts et une aide, Daniel Hardie et William Sirman ont amassé chacun un but et deux aides et ils ont aidé les Islanders de Charlottetown à vaincre les Cataractes de Shawinigan 6-3.

Keith Getson et Derek Gentile ont aussi touché la cible pour les Islanders (6-5-1), tandis que Matthew Welsh a repoussé 19 lancers.

Jérémy Manseau a récolté un but et une aide pour les Cataractes (3-8-0), qui ont aussi vu Mavrick Bourque et Jan Drozg faire bouger les cordages. Lucas Fitzpatrick a accordé cinq buts sur 34 lancers avant de céder sa place devant le filet à Antoine Coulombe à mi-chemin en troisième période. Coulombe a stoppé trois des quatre tirs dirigés vers lui.

Menant 2-1 après 40 minutes de jeu, les Islanders se sont détachés de leurs rivaux grâce à trois buts dans un intervalle de 2:44 à mi-chemin en troisième période.

Dans une affaire musclée où 20 punitions mineures ont été distribuées, dont 10 pour rudesse, les Islanders ont été 1-en-5 en avantage numérique, tandis que les Cataractes ont profité de deux de leurs cinq occasions.

Titan 1 Remparts 6

Andrew Coxhead a réussi un doublé, Dereck Baribeau a effectué 11 arrêts et les Remparts de Québec ont écrasé le Titan d’Acadie-Bathurst 6-1.

Benjamin Gagné, Gabriel Montreuil et Aleksei Sergeev ont amassé chacun un but et une aide pour les Remparts (6-5-1), tandis que Jérémy Laframboise a aussi touché la cible. Thomas Caron a récolté deux aides.

Domenic Malatesta a été l’unique buteur du Titan (3-8-0). Mark Grametbauer a accordé six buts sur 41 tirs.

Coxhead a ouvert le bal en marquant son premier but de la soirée en avantage numérique après 7:34 de jeu. Son deuxième but, inscrit avec huit secondes à faire au deuxième vingt, portait la marque à 4-1 en faveur des Remparts.

Le Titan a écopé les quatre seules punitions distribuées au cours de la rencontre et les Remparts ont marqué deux fois avec un joueur en plus.

Mooseheads 3 Tigres 4

Egor Serdyuk a brisé l’égalité en troisième période, Tristan Côté-Cazenave a repoussé 32 tirs et les Tigres de Victoriaville ont vaincu les Mooseheads de Halifax 4-3.

Mikhail Abramov et Sean Larochelle ont récolté chacun un but et une aide, tandis que Mathieu Sévigny a aussi marqué un but pour les Tigres (6-4-1), qui ont gaspillé une avance de deux buts avant de reprendre les commandes de la rencontre. Côté-Cazenave a brièvement quitté la rencontre en troisième période et Fabio Iacobo a gardé le fort en son absence en stoppant les six tirs dirigés vers lui.

Du côté des Mooseheads (9-3-0), qui avaient gagné leurs quatre rencontres précédentes, Xavier Parent a amassé un but et une aide, alors que Jared McIsaac et Samuel Asselin ont aussi touché la cible. Alexis Gravel a cédé quatre fois contre 22 lancers.

Serdyuk a dénoué une impasse de 2-2 après 6:35 de jeu en troisième période, puis Abramov a inscrit un premier but dans la LHJMQ quelque sept minutes plus tard. Ce but d’assurance a prouvé sa valeur quand Parent a réduit l’écart à un seul but avec 1:28 à faire en temps réglementaire, en avantage numérique.

Les deux équipes ont été 2-en-4 en avantage numérique.

Foreurs 0 Armada 4

Charles-Antoine Giguère a inscrit deux buts, Emile Samson a effectué 32 arrêts et l’Armada de Blainville-Boisbriand a vaincu les Foreurs de Val-d’Or 4-0.

Thomas Ethier et Alexander Katerinakis ont ajouté chacun un but et une aide pour l’Armada (6-4-1).

Devant le filet des Foreurs (2-9-1), Jonathan Lemieux a accordé quatre buts sur 41 lancers.

Giguère a ouvert la marque en avantage numérique à 6:35 du premier vingt, puis a ajouté son huitième but de la saison avec 5:04 à faire à la deuxième période.

L’Armada a été 1-en-7 en avantage numérique, tandis que les Foreurs ont été blanchis en neuf occasions.

Le défenseur des Foreurs Félix Boivin a écopé une inconduite avec 3:05 à faire en troisième période après avoir donné un coup de bâton à un rival.

Voltigeurs 4 Olympiques 0

Cédric Desruisseaux a marqué deux buts, Olivier Rodrigue a stoppé 21 rondelles et les Voltigeurs de Drummondville ont blanchi les Olympiques de Gatineau 4-0.

Xavier Bernard et Xavier Simoneau ont aussi fait bouger les cordages pour les Voltigeurs (9-4-0), qui ont gagné un quatrième match de suite. Gregor MacLeod et Dawson Mercer ont amassé chacun deux aides.

Tristan Bérubé a fait face à un barrage de 41 lancers devant le filet des Olympiques (5-6-1).

Desruisseaux a ouvert le pointage en avantage numérique après 2:19 de jeu en deuxième période, puis Bernard et Simoneau ont creusé l’écart environ cinq minutes plus tard grâce à deux buts dans un intervalle de 11 secondes. Desruisseaux a ajouté son cinquième filet de la saison après 5:10 de jeu en troisième période.

Les Voltigeurs ont profité d’une de leurs quatre occasions en avantage numérique, tandis que les Olympiques ont été 0-en-5.