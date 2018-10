DALLAS — Ryan Suter a inscrit le but gagnant en troisième période et a ajouté deux mentions d’assistance et le Wild du Minnesota a eu le dessus 3-1 sur les Stars de Dallas, vendredi soir.

Le gardien des Stars Ben Bishop a bloqué le tir d’Eric Staal, mais la rondelle s’est retrouvée dans le coin gauche du territoire. Suter a ramené le disque devant le filet adverse, avant que celui-ci ne dévie sur le défenseur Marc Methot, avec 7:06 à faire au troisième engagement.

Devan Dubnyk a réalisé 33 arrêts pour le Wild, dans un match où le pointage est demeuré intact durant les 40 premières minutes de jeu. Jason Spezza a brisé l’égalité à la 36e seconde du troisième tiers, son premier filet de la saison.

Matt Dumba a par la suite sauté sur le rebond pour déjouer Bishop, à mi-chemin en troisième pour niveler la marque.

Bishop a conclu la rencontre avec 33 arrêts et Zach Parise a inscrit le dernier but des siens dans un filet désert avec une minute à écouler.

Avant le premier entracte, les Stars n’avaient pas enregistré un seul tir avant celui de Spezza, à 11:21. Bishop a fait face à la meilleure occasion de marquer en première période et a fermé la porte devant Marcus Foligno, à la suite d’un revirement.