CALGARY — Zac Rinaldo a enfilé l’aiguille pour la toute première fois cette saison en troisième période et a permis aux Predators de Nashville de l’emporter 5-3 devant les Flames de Calgary, vendredi soir.

Ryan Johansen, Craig Smith, Kevin Fiala et Filip Forsberg, dans un filet désert, ont contribué à la victoire des Predators (6-1-0), qui ont signé un quatrième gain consécutif. La formation de Nashville terminera sa série de deux matchs à l’étranger samedi soir à Edmonton.

Elias Lindholm a enfilé son cinquième but de la saison. Matthew Tkachuk et Sam Bennett ont également fait bouger les cordages pour les Flames (4-3-0). Les Flames amorceront leur séquence de deux rencontres sur la route dimanche soir face aux Rangers de New York.

Mike Smith a pour sa part repoussé 26 des 30 lancers dirigés vers lui du côté des Flames.

Dans un duel qui s’est propagé des deux côtés de la patinoire, les Predators ont pris les devants à quatre reprises et les Flames ont répondu pour niveler la marque les trois premières fois.

Pekka Rinne a été remplacé par Juuse Saros devant la cage des Predators après avoir flanché à trois reprises sur 18 tirs. Son remplaçant a été parfait en sept occasions.