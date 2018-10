JEJU, Corée, République de — Brooks Koepka a augmenté ses chances de s’emparer du premier rang mondial en signant une carte de 67 (moins-5) qui lui a permis de se forger une avance de quatre coups après trois rondes à la Coupe CJ.

Koepka, qui a évité les bogueys, présente un pointage cumulatif de moins-13 (203). Ian Poulter, qui a joué 68 samedi, est est à égalité en deuxième place en compagnie du meneur à l’issue de la deuxième ronde, Scott Piercy, auteur d’un 72.

Koepka, qui est âgé de 28 ans, accusait un déficit d’un seul coup après deux rondes. Il s’emparera du premier rang mondial s’il parvient à l’emporter et que l’ex-no 1 mondial Justin Thomas, le champion en titre en Corée du Sud, est exclu du top-2.

Thomas a remis une carte de 71 samedi et se trouve à égalité en 43e place à moins-1, soit 12 coups derrière Koepka. S’il triomphe, ce serait la première fois que Koepka trônerait au sommet du classement mondial.

Six golfeurs sont à égalité en quatrième place à Jeju, dont Rafa Cabrera Bello, qui a complété le parcours en 65 coups samedi, et le meneur après la première ronde, Chez Reavie (70).

L’Indien Shubhankar Sharma a réussi la meilleure ronde du jour en jouant 64, et il est maintenant à moins-3, à 10 coups de Koepka.

Le Canadien Adam Hadwin a joué la normale (72), ce qui l’a relégué à égalité en 31e position à moins-2 au cumulatif.

Dustin Johnson est présentement le no 1 mondial, Koepka est troisième et Thomas quatrième. Johnson et le deuxième joueur mondial, Justin Rose, sont au repos cette semaine.

Ce tournoi, doté d’une bourse totale de 9,5 millions $US, est le deuxième arrêt d’une série de trois en Asie qui culminera avec une escale du Championnat du monde de golf à Shanghai la semaine prochaine.