EVERETT, Wash. — Le duo russe composé d’Evgenia Tarasova et de Vladimir Morozov a remporté le programme court chez les couples par une large avance, vendredi soir, à Skate America.

Performant au rythme de «I Got You», de James Browns, le couple russe a récolté 71,24 points pour devancer leurs plus proches adversaires, leurs compatriotes Alisa Efimova et Alexander Korovin, qui ont obtenu 62,38 points.

Les Allemands Minerva Fabienne Hase et Nolan Segert ont décroché la troisième place grâce à un score de 60,04 points.

Les trois duos américains ont été pénalisés en raison de chutes. Ashley Cain et Timothy LeDuc ont été relégués au quatrième échelon, suivi du couple Chris Knierim et Alexa Scimeca Knierim. Nica Digerness et Danny Neudecker ont conclu en septième position.

Evelyn Walsh, de London, en Ontario, et Trennt Michaud, de Trenton, en Ontario, sont huitièmes, alors qu’ils font leur entrée en scène en Grand Prix. Ils avaient terminé sixièmes aux championnats du monde juniors la saison dernière.

«Nous n’avons pas présenté le programme que nous voulions, a dit Michaud. La courbe d’apprentissage est très abrupte, mais de manière générale l’expérience est très positive jusqu’ici.»

Tarasova et Morozov viennent de connaître une excellente saison lors de laquelle ils ont notamment remporté les Championnats européens. Ils ont également mis la main sur la médaille d’argent aux Championnats du monde et ont conclu au quatrième rang aux Jeux olympiques de Pyeongchang l’hiver dernier.

Du côté masculin, l’Américain Nathan Chen est en tête après le programme court avec 90,58 points, suivi du Tchèque Michal Brezina, deuxième avec 82,09, et du Malaisien Julian Zhi jie Yee, troisième avec 81,52.

Nam Nguyen, de Toronto, est en neuvième place, tandis que Kevin Reynolds, de Coquitlam, en C.-B., est 12e.

«Je me sentais un peu nerveux avant le programme court, a reconnu Nguyen, qui a entrepris la saison avec une première place à la Classique internationale des États-Unis le mois dernier. J’ai essayé de mon mieux de me contrôler, mais ça m’a ralenti sur la patinoire. J’espère que je pourrai être un peu plus dynamique lors du programme libre.»

Les couples amorceront leur programme libre samedi.

Skate America est une compétition qui mettra la table pour les Internationaux Patinage Canada la semaine prochaine à la Place Bell de Laval.