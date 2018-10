PHILADELPHIE — Jakub Voracek a inscrit un but et deux aides et les Flyers de Philadelphie ont défait les Devils du New Jersey 5-2, samedi.

Voracek a brisé une égalité de 2-2 avec 3:10 à faire en temps réglementaire. Il a récupéré une rondelle libre en zone neutre pour lancer une attaque à deux contre un. Voracek a tiré et il a déjoué Keith Kinkaid pour son troisième but de la saison.

Travis Konecny et Nolan Patrick ont aussi battu Kinkaid, tandis que Scott Laughton et Wayne Simmonds ont marqué dans un filet désert pour les Flyers.

Les Flyers ont limité les Devils à 21 lancers. Ils avaient accordé au moins quatre buts lors de cinq de leurs sept premières rencontres cette saison.

Quatre jours après avoir été chassé de son filet après avoir accordé quatre buts aux Panthers de la Floride, Brian Elliott s’est racheté en effectuant 19 arrêts, en route vers une deuxième victoire cette saison.

Damon Severson et Brian Boyle ont touché la cible pour les Devils, qui ont encaissé un deuxième revers d’affilée après avoir commencé la saison avec quatre victoires consécutives. Kinkaid a repoussé 16 lancers.