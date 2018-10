LAVAL, Qc — Sebastian Repo et Anthony Greco ont inscrit chacun un but et une aide, Chris Driedger a effectué 38 arrêts et les Thunderbirds de Springfield ont défait le Rocket de Laval 4-2, samedi.

Jacob MacDonald et Joel Lowry, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour les Thunderbirds (4-0-2), qui avaient vaincu le Rocket 5-3, vendredi.

Kenny Agostino a fourni les deux buts du Rocket (3-4-0), chaque fois avec l’aide de Brett Kulak et d’Alex Belzile. Michael McNiven a accordé trois buts sur 15 lancers.

Chaque équipe a été 1-en-4 en avantage numérique.

Greco a ouvert le pointage en avantage numérique après 4:37 de jeu, mais Agostino a répliqué avec 56 secondes à faire au premier vingt, lui aussi en avantage numérique.

MacDonald a été le seul à faire bouger les cordages lors du deuxième engagement, puis Repo a creusé l’écart après 5:54 de jeu en troisième période.

Agostino a relancé le Rocket en faisant scintiller la lumière rouge avec 2:13 à jouer, mais Lowry a porté le coup de grâce en marquant dans un filet désert avec cinq secondes à écouler au cadran.