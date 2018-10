LOS ANGELES — Jeff Skinner a enfilé l’aiguille à trois reprises pour compléter son cinquième tour du chapeau en carrière et les Sabres de Buffalo ont défait les Kings de Los Angeles 5-1, samedi après-midi.

Jason Pominville a récolté un but et deux mentions d’assistance pour atteindre le plateau de 700 points en carrière et Jack Eichel a ajouté trois aides après que l’entraîneur-chef des Sabres, Phil Housley, ait effectué quelques changements à son alignement afin de raviver l’offensive de l’équipe. Les Sabres n’avaient inscrit qu’un seul but à trois de leurs quatre dernières rencontres.

Zach Bogosian a également noirci la feuille de pointage et Linus Ullmark a réalisé 19 arrêts pour les visiteurs.

Drew Doughty a été le seul à répliquer du côté des Kings et Jonathan Quick a stoppé 21 lancers. La formation de Los Angeles a subi un quatrième revers d’affilée. Quick a alloué 10 buts en 54 tirs lors de ses deux premiers départs de la saison. Il avait été tenu à l’écart du jeu lors des premières rencontres puisqu’il se remettait d’une blessure au bas du corps.

Skinner a procuré une avance de deux buts aux Sabres après 23:31 de jeu et a porté la marque à 3-0 avec 4:08 à faire en deuxième période. Pominville a récolté son 700e point en carrière lorsqu’il s’est fait complice du deuxième but de Skinner.

Doughty a permis aux Kings de s’inscrire au pointage avec 7:44 à écouler au troisième engagement, en avantage numérique.

Skinner a complété son premier tour du chapeau depuis le 15 décembre 2015, avec un but dans un filet désert avec 25 secondes à faire à la rencontre.