WINNIPEG — Laurent Brossoit a repoussé 40 des 43 rondelles dirigées vers lui pour mener les Jets de Winnipeg vers un gain de 5-3 devant les Coyotes de l’Arizona, samedi.

Tyler Myers, Josh Morrissey et Mathieu Perreault ont tous les trois inscrit leur premier filet de la saison. Adam Lowry a fait mouche pour la quatrième fois depuis le début de la présente campagne et Blake Wheeler a scellé la victoire en ajoutant un but dans une cage abandonnée. Jacob Trouba a contribué à la victoire des siens en ajoutant trois mentions d’aide.

Morrissey et Myers se sont également faits complices d’un but chacun et Kyle Connor a aussi récolté deux aides.

À son deuxième départ de la saison devant le filet des Jets (5-2-1), Brossoit, le gardien substitut, a mis la main sur sa deuxième victoire.

Clayton Keller a fait scintiller la lumière des buts deux fois et Christian Fischer a également trompé la vigilance de Brossoit pour les Coyotes (2-5). Oliver Ekman-Larsson a obtenu trois mentions d’aide.

Antti Raanta a pour sa part réalisé 27 arrêts du côté des visiteurs, qui n’ont pas battu les Jets depuis leur retour à Winnipeg en 2011 (0-10).

À égalité 1-1 après les 20 premières minutes de jeu, les Jets ont pris les choses en main et se sont donné une avance de 3-1 avant le deuxième entracte.

Après 3:50 de jeu en troisième période, Keller a réduit l’écart 3-2, mais les Jets ont rapidement répondu grâce au but de Perreault, moins de deux minutes plus tard.

Keller est revenu à la charge en inscrivant son deuxième de la rencontre à 11:53, portant la marque à 4-3. Wheeler a complété la marque en marquant avec 42 secondes à faire au troisième engagement.