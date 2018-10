BAIE-COMEAU, Qc — Alex Beaucage a dénoué l’impasse en enfilant l’aiguille en début de troisième période et les Huskies de Rouyn-Noranda ont triomphé devant le Drakkar de Baie-Comeau, 3-2, samedi après-midi.

Une journée après avoir encaissé leur deuxième revers de la saison face au Drakkar, les hommes de Mario Pouliot ont tenu le fort pour signer leur neuvième victoire en 10 matchs dans un duel opposant deux équipes au sommet du classement dans la LHJMQ.

En plus de marquer le but gagnant, Beaucage s’est fait complice du premier but des siens inscrit par Patrik Hrehorcak, à la troisième minute du premier engagement. Jakub Lauko a également trompé la vigilance de Kyle Jessiman, qui a fait face à 23 lancers. Peter Abbandonato a récolté deux mentions d’assistance.

Zachary Emond a été brillant dans la victoire des Huskies, repoussant 35 des 37 rondelles dirigées vers lui.

Nathan Légaré et Shawn Element ont répliqué pour le Drakkar, qui n’a pas été en mesure de profiter de ses quatre occasions en avantage numérique pour noircir la feuille de pointage.

Les Huskies ont rapidement pris les devants 2-0 avant le premier entracte.

Légaré a réduit l’écart 2-1 au début du deuxième vingt et Element a surpris les Huskies et a nivelé le pointage en désavantage numérique lors de la première minute de jeu en troisième période.

Cinquante secondes plus tard, Beaucage a redonné une avance d’un but au sien pour sceller la victoire.

Avec ce gain, les Huskies sont demeurés la meilleure équipe du circuit Courteau.

Tigres 0 Saguenéens 3

Alexis Shank a réalisé son deuxième jeu blanc de la saison en sept départs et les Saguenéens de Chicoutimi ont signé un deuxième gain consécutif en écrasant les Tigres de Victoriaville 3-0.

Shank a fermé la porte à l’adversaire à 26 reprises et est demeuré parfait en cinq désavantages numériques.

Les deux gardiens se sont livré un duel coriace, refusant d’abdiquer avant la fin du deuxième engagement.

Samuel Houde a finalement réussi à déjouer Tristan Côté-Cazenave à 15:59 de la deuxième période, inscrivant son cinquième but de la saison. Jérémy Diotte a doublé l’avance des siens en avantage numérique, au troisième engagement et Jérémy Groleau a complété la marque dans un filet désert, alors qu’il restait 45 secondes à écouler.

Côté-Cazenave a flanché à deux reprises en 28 tirs.

Mooseheads 4 Phoenix 2

Raphaël Lavoie a marqué son 10e but de la saison et a obtenu une mention d’aide pour mener les Mooseheads d’Halifax vers un gain de 4-2 devant le Phoenix de Sherbrooke.

Les Mooseheads ont inscrit quatre buts sans riposte, deux en première période et deux autres au troisième engagement, avant de concéder deux buts à l’adversaire dans les quatre dernières minutes de jeu.

Antoine Morand, Jared McIssaac et Marcel Barinka ont fait bouger les cordages pour les visiteurs.

Yann-Félix Lapointe et Samuel Poulin ont quant à eux gâché le jeu blanc de Cole McLaren en enfilant deux buts à 37 secondes d’intervalle en fin de rencontre.

McLaren a finalement repoussé 29 des 31 tirs dirigés vers lui. Son vis-à-vis, Thomas Sigouin, a réalisé 25 arrêts.

Les deux équipes n’ont pas été en mesure de s’inscrire au pointage en quatre occasions en avantage numérique.

Océanic 4 Islanders 5

Daniel Hardie a fait bouger les cordages à deux reprises en plus de récolter une mention d’aide et les Islanders de Charlottetown ont battu l’Océanic de Rimouski 5-4.

Cole Edwards a imité Hardie en première période pour permettre aux Islanders de prendre les devants 2-0. Lukas Cormier et Zachary Beauregard ont été les auteurs des deux autres buts des locaux.

Matthew Welsh a cédé à trois reprises en 31 lancers du côté des Islanders.

Alexis Lafrenière a redonné espoir à l’Océanic en réduisant l’écart 2-1 après 26 secondes de jeu au deuxième engagement. Dmitry Zavgorodniy et Jason Imbeault ont répliqué avec deux buts sans riposte pour donner les devants 3-2 aux visiteurs.

Charle-Edouard D’Astous a tenté le tout pour le tout en marquant dans un filet désert, mais en vain. Il a également récolté une mention d’aide. Lafrenière s’est aussi fait complice de deux buts.

Carmine-Anthony Pagliarulo a stoppé 26 lancers pour l’Océanic.

Cataractes 2 Wildcats 7

Jakob Pelletier a fait mouche au deuxième engagement et a obtenu deux mentions d’assistance et les Wildcats de Moncton ont inscrit cinq buts sans riposte pour écraser les Cataractes de Shawinigan 7-2.

Alexander Khovanov a ouvert la marque dès la deuxième minute de jeu et Mika Cyr a doublé l’avance des locaux après 57 secondes en deuxième période. Brady Pataki, Jeremy McKenna, Pelletier, Simon Le Coultre, avec l’avantage d’un homme, et Jack Tucker ont par la suite ouvert les écluses en inscrivant cinq filets consécutifs.

Charles-Antoine Lavallée a réalisé 17 arrêts pour les Wildcats.

Roddie Sandilands et Jan Drozg, en avantage numérique ont répliqué pour les Cataractes. Antoine Coulombe a été remplacé devant le filet des visiteurs après avoir concédé six buts en 30 lancers. Lucas Fitzpatrick a par la suite flanché une seule fois en 11 lancers.

Screaming Eagles 5 Sea Dogs 0

Egor Sokolov a inscrit ses neuvième et dixième buts de la saison et Kevin Mandolese a réussi son premier blanchissage de la saison pour aider les Screaming Eagles du Cap-Breton à l’emporter 5-0 sur les Sea Dogs de Saint-Jean.

Les Sea Dogs ont encaissé un neuvième revers en 10 matchs.

Sokolov a également obtenu deux mentions d’aide et a terminé la rencontre avec un différentiel de plus-3.

Wilson Forest, Liam Kidney et Ryan Francis ont eux aussi fait scintiller la lumière rouge, tandis que Mathias Laferrière a obtenu deux mentions d’assistance.

Mandolese a été parfait en 15 tirs pour les visiteurs.

Les Screaming Eagles ont bombardé le filet adverse et Alex D’Orio a repoussé 36 des 41 lancers dirigés vers lui.

Remparts 1 Armada 4

Joël Teasdale a trompé la vigilance d’Anthony Morrone deux fois au troisième engagement et l’Armada a comblé un déficit d’un but pour défaire les Remparts de Québec 4-1.

Tirant de l’arrière 1-0 après les 20 premières minutes, l’Armada a nivelé la marque à 13:30 en deuxième période grâce au but de Simon Pinard, à la suite d’une passe de Teasdale.

Teasdale a par la suite inscrit deux autres buts consécutifs au troisième tiers et Samuel Bolduc a conclu la rencontre avec un but dans un filet désert. Émile Samson a bloqué 29 des 30 tirs effectués par les Remparts.

Matthew Grouchy a donné les devants 1-0 aux Remparts en supériorité numérique et Morrone a fait face à 32 lancers.