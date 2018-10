OTTAWA — Voici les cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et les Sénateurs d’Ottawa, samedi, au Centre Canadian Tire.

Frappes éclair

Lors d’un autre bon début de rencontre, le Canadien a pris les commandes grâce à deux buts dans un intervalle de 25 secondes. Max Domi a d’abord marqué à 3:40 du premier vingt en avantage numérique. Son tir bas a surpris le gardien Craig Anderson, qui avait la vue voilée par Brendan Gallagher. Phillip Danault est ensuite revenu à la charge, complétant une belle séquence amorcée par Paul Byron et Artturi Lehkonen.

Alzner n’aide pas sa cause

Disputant un deuxième match de suite après avoir été laissé de côté lors des cinq premières rencontres du Tricolore, le défenseur Karl Alzner n’a rien fait pour s’aider quand il a commis un revirement qui a permis aux Sénateurs de réduire l’écart à 7:14. Chris Tierney a coupé sa passe derrière le filet du Canadien, puis a remis devant. La rondelle a bondi et Tierney est allé lui-même la rechercher avant de remettre à Mark Stone, fin seul à l’embouchure du filet. Stone a battu de vitesse le gardien Carey Price pour inscrire son troisième but de la saison.

Période moins convaincante

Après avoir tiré 15 fois au but en première période, le Canadien a été limité à quatre lancers lors du deuxième vingt et les Sénateurs ont profité de cette baisse de régime pour niveler les chances grâce à deux buts en 2:20 en milieu d’engagement. Mikkel Boedker a d’abord profité d’un revirement en zone neutre avant de contourner le défenseur Jordie Benn et de battre Carey Price d’un angle restreint. Matt Duchene a ensuite créé l’égalité en avantage numérique après une passe précise de Bobby Ryan à partir de la ligne bleue.

Price, l’acrobate

Les Sénateurs sont passés bien près de rompre l’égalité tout juste après la mi-période. Lors d’une relance rapide, Chris Tierney a reçu la rondelle dans l’enclave et a fait l’arrêt avec sa jambière gauche. Le retour s’est dirigé vers Mark Stone et Price y est allé d’une roulade rappelant une époque passée pour tenter l’arrêt. Le disque a semblé toucher à Price avant de ricocher sur le poteau. Une mêlée a ensuite éclaté dans la zone du gardien et Karl Alzner a plongé pour empêcher Ryan Dzingel de pousser la rondelle dans une cage abandonnée. Tomas Tatar a aussi été crédité d’un tir bloqué aux dépens de Stone sur la séquence complètement folle.

Un boulet de Stone

Mark Stone a finalement joué les héros lors d’une période supplémentaire endiablée. Stone et Matt Duchene se sont croisés à la ligne bleue du Canadien, provoquant brièvement une confusion au niveau de la couverture de Paul Byron et Mike Reilly. Stone s’est ainsi démarqué et Duchene lui a remis le disque. Stone a ensuite décoché un puissant tir sur réception qui a battu le gardien Carey Price du côté de la mitaine. Stone totalise maintenant sept buts et huit aides en 18 matchs en carrière contre le Canadien.