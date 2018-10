WASHINGTON — Kawhi Leonard avait obtenu une soirée de congé, mais Kyle Lowry a pris la relève avec une récolte de 28 points et 12 aides, samedi, aidant les Raptors de Toronto à vaincre les Wizards de Washington 117-113.

Les Raptors (3-0) avaient décidé de laisser Leonard se reposer alors qu’ils disputaient un deuxième match en autant de soirs et un troisième en quatre jours pour commencer la saison.

L’entraîneur des Wizards Scott Brooks a été expulsé avec sept minutes à faire au quatrième quart. Bradley Beal a inscrit 32 points et John Wall a ajouté 25 points et six aides pour les Wizards.

Beal a fracassé le record des Wizards pour les paniers de trois points en carrière, battant l’ancienne marque de Gilbert Arenas en y allant d’un 869e panier de trois points avec un peu plus de quatre minutes et demie à faire. Il en a ajouté un autre moins d’une minute plus tard, réduisant l’écart à 106-101.

Cependant, Lowry lui a donné la réplique avant d’ajouter deux autres paniers. Fred VanVleet a porté le coup de grâce avec un tir en suspension qui portait le score à 115-111 avec 14,6 secondes à écouler.