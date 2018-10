TORONTO — Jake Allen a réalisé 22 arrêts, Ryan O’Reilly a marqué son premier but de la saison et les Blues de St. Louis ont infligé un deuxième revers consécutif aux Maple Leafs en l’emportant 4-1, samedi soir.

Robert Bortuzzo, Zach Sanford et Ivan Barbashev, dans un filet désert, ont également touché la cible du côté des Blues (2-3-2), qui ont signé leur deuxième gain de la présente campagne. David Perron a ajouté deux mentions d’assistance.

Morgan Rielly a été le seul à répliquer du côté des Maples Leafs (6-3-0). Frederik Andersen a bloqué 21 des 24 lancers dirigés dans la défaite des Leafs, qui ont baissé pavillon à deux reprises pour la première fois cette saison après une séquence de cinq victoires.

Les hommes de Mike Babcock ont inscrit 33 buts en sept matchs en début de saison, mais ont été blanchis 3-0 jeudi soir face aux Penguins de Pittsburgh et l’ont été une fois de plus lors des 40 premières minutes de jeu samedi soir. Les Maple Leafs ont mis fin à une disette de 116 minutes et 37 secondes lorsque Reilly a réduit l’écart 3-1 en troisième période.

Tyler Bozak a quant à lui réintégré la formation des Blues. L’attaquant s’est joint au club durant la saison morte en tant que joueur autonome après avoir passé neuf saisons dans l’uniforme des Leafs.